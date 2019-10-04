Сфабрикували справу та вибили зізнання: історія в’язня Кремля Лимешка

Серед в’язнів Кремля, які очікують на обмін – харків’янин Геннадій Лимешко. Він служив у добровольчому батальйоні на передовій.

У війську Геннадій знайшов своє кохання, а згодом – став батьком. Але малеча народилася нездоровою. Тому батьки покинули військову службу, щоб шукати гроші на лікування.

Геннадію запропонували роботу в Криму. Дружина відмовляла, бо для російських окупантів він був мішенню. Та батько думав про порятунок дитини і в серпні 2017 року таки поїхав на півострів.

В Криму у серпні 2017-го його затримали спецслужби Кремля. Чоловіка назвали агентом СБУ, звинуватили в підготовці диверсій. Дружині пізніше він розповів, що його схопили, одягнули мішок на голову, вивезли за місто. Там поклали на землю і зняли постановче відео. Потім катували, і чоловік змушений був зізнатися у тому, чого не робив. За це йому дали 8 років колонії.

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У Ставропольському краї Росії він вже півтора року. Умови нестерпні, здає здоров’я – сильно болять суглоби і зуби. Але Геннадій тримається.

Дружина та донька радіють, що останнім часом Геннадія хоча б не б’ють. І якнайшвидше чекають удома.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ув’язнених окупантами Бессарабова і Дудку етапували з Криму до Москви.

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