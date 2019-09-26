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Ув’язнених окупантами Бессарабова і Дудку етапували з Криму до Москви

Двох в’язнів Кремля Олексія Бессарабова та Володимира Дудку етапували з окупованого Криму до Москви.

Три роки тому у Севастополі російські спецслужби затримали українців з обвинуваченням у підготовці диверсій на замовлення української розвідки. А навесні цьогоріч їх засудили до 14 років позбавлення волі.

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Однак на днях стало відомо, що бранців етапують до Москви для розгляду апеляції на вирок.

Раніше Факти ICTV писали про історії звільнених в’язнів Кремля.

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