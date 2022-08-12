Шантаж не лише України: Данілов про ситуацію на ЗАЕС і “сюрпризи” від РФ на День Незалежності

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС і чого чекати від росіян на День Незалежності.

Він назвав дії росіян на захопленій ЗАЕС шантажем не лише України, а й всієї Європи та світу.

– Російська Федерація на сьогодні почала процедуру шантажу. Я казав і ще раз можу наголосити: стосовно Чорнобиля – це для нас будуть квіточки. Тому що це найбільша станція в Європі, яка має на території шість величезних реакторів ядерних, – наголосив він в інтерв’ю журналісту програми Факти тижня Павлу Васильєву.

За словами секретаря РНБО, неможливо точно підтвердити або спростувати інформацію про начебто замінування енергоблоків Запорізької АЕС. Адже наші фахівці не мають доступу до станції, щоб це перевірити.

Крім того, Олексій Данілов сумнівається, що росіяни будуть готові допустити на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

– В мене є великі сумніви, чи допустять росіяни зараз туди місію, чи ні. Якби вони цього хотіли, то зробили би це у перший день захоплення, – говорить він.

Також Данілов наголосив, що наші працівники, які зараз перебувають на Запорізькій АЕС, є заручниками терористів. Вони змушені там перебувати і виконувати свої обов’язки.

Якщо працівники припинять займатися процесами, необхідними для такого небезпечного об’єкта, то важко уявити, до яких наслідків це може призвести.

Також секретар РНБО розповів, які “сюрпризи” окупанти можуть готувати на День Незалежності України. За словами Данілова, це може бути будь-що.

– Від росіян можна чекати чого завгодно. Це не залежить від дати. У них є свій доволі простий і зрозумілий для всього світу план – знищення нас як країни, держави і нації. Наше завдання – цього не допустити, – наголосив Данілов.

Крім того, секретар РНБО звернув увагу на те, що вже зараз відбувається потужна кампанія з медійної дискредитації президента України Володимира Зеленського.

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