Що три години в ДТП гине людина. Чому дороги в Україні залишаються трасами смерті

Україну захоплюють траси смерті, тиждень жертовних аварій дістався і столиці. Одразу серія ДТП сталася на Броварській кільцевій, що паралізувало рух у київському передмісті. Через горіння торф’яників і задимленість траси вантажівка в’їхала в легковик, далі за ефектом доміно зіштовхнулися ще чотири машини.

Водій авто, яке протаранила фура загинув на місці, ще одна людина госпіталізована. Під час оформлення ДТП, на цій же ділянці шляху сталося ще дві аварії. Минулося без жертв, однак ділянку траси патрульники перекрили.

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Регіони ніби почали змагатися між собою у кількості постраждалих в аваріях. 24 вересня лідером став Дніпро, де в дорожній колотнечі постраждали 13 людей. Там зранку вантажівка і пасажирський автобус не поділили зелене світло, через що фура протаранила маршрутку. Пасажирів з місця аварії забирали одразу 5 швидких.

Цього року в Україні кожні 3 години в аварії гине 1 людина, а щодоби держава втрачає 8 українців. Злам на кількості аварії відбувся саме 2019 року, їх стало майже на 7% більше, ніж торік. Ні поява TruCam на дорогах, ні інспекторів з паркування у деяких містах не покращило дорожню ситуацію.

У владі не знають як побороти дорожні смерті, бо не ведуть статистики причин аварій на дорогах.

Сплеском смертності на дорогах в Україні став 2007 рік. Тоді на дорогах загинуло понад 9,5 тис. людей. Причиною став з бум автокредитування, за 6 років цей показник вдалося знизити удвічі. Однак вплинуло на це не рішучі дії уряду, чи збільшення штрафів для водіїв, а фінансова криза. Українці через брак коштів просто стали менше їздити.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині.

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