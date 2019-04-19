У Луцьку почали працювати інспектори з паркування

У Луцьку до роботи взялися інспектори з паркування. Уперше вони дістали повноваження виписувати постанови без водіїв, і залишати їм повідомлення на склі авто.

Саму постанову надсилатимуть поштою, а ознайомитися з причиною штрафу можна на сайті міської ради. Порушення фотографують на планшет, і всі дані заносять до бази. На склі авто лишають повідомлення.

Постанову можна оскаржити упродовж 10 днів. Та якщо водій згоден сплатити штраф одразу – матиме знижку 50%.

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До прикладу, у Львові такі вартові працюють з початку року і за цей час поповнили бюджет майже на 2 млн. грн. Поки на весь Луцьк 3 інспектори – та до кінця року такі повноваження матимуть понад 30 працівників муніципальної варти Луцька. Наводити лад взялися спочатку в центрі міста. А потім – візьмуться за решту проблемних вулиць і доріг.

Водії обурюються. Кажуть: якщо вже їх карати, то й тих, хто не облаштував достатньо місць для паркування. Адже поставити авто фактично немає де.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як за 1-й день дії закону про паркування у Києві евакуювали 23 авто.

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