Сіллогоманія. Що робити з сусідами, які накопичують сміття в квартирах

Синдромом Плюшкіна – справжня бомба повільної дії для сусідів. Вони захаращують житло сміттям, що може загорітись, та є джерелом смороду, щурів, тарганів і небезпечних хвороб. Це явище – сіллогоманія. Боротися з проблемою непросто. З одного боку закон забороняє створювати антисанітарію, а з іншого – захищає право на приватну власність.

За законом, сходові клітки не можна заставляти побутовими речами. Але з полковником у відставці ЖЕК не сперечається.

5 років Людмила марно благає сусідку не стягувати мотлох з районних смітників додому. Ту не злякала торішня пожежа і штраф у 680 гривень за антисанітарію. Побоюючись штрафу вже у 1360 гривень, жінка перенесла сміття на подвір’я, але проблема не зникла.

Комунальники намагалися безкоштовно вивезти сміття. Однак господарка дворового сміттєвого полігону не дала цього зробити.

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Чиновники радять сусідам людей-накопичувачів позиватися до суду. З позитивним рішенням виконавча служба має право зайти до засміченого житла, а районні адміністрації допоможуть вивезти мотлох.

До слова, гучні сусіди не дають вам спокою і ви не знаєте як з ними впоратися? Експерти розповідають, як вплинути на галасливих сусідів.

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