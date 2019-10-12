Українські козаки-супергерої: виставка картин у Києві

У музеї Михайла Старицького триває виставка картин, які створили криворізькі школярі. Виставка проходить за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми Україна.

Сучасні комп’ютерні технології роблять українську минувшину близькою і цікавою. Особливо коли за це беруться підлітки, які по-новому подивились на наших героїв давнини. Як виявляється, вони можуть бути нічим не гіршими за голівудських, просто наших ще не розкрутили.

Криворізькі школярі представили новий осучаснений бренд українського козацтва. Унікальні зображення прикрасять і підручник, і книгу, і мультимедійну презентацію. А почалось з того, що фундаторка місцевої школи дизайну не могла знайти гідних ілюстрацій до уроку про українське козацтво.

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З дозволу взяли фотографії театру козацького бою з Хортиці, додали комп’ютерної графіки, вогню – і вийшов сучасний екшн, феєричні картини у стилі фентезі. Додали жіночності, зобразивши ще й українських міфологічних богинь, взявши за основу красивих дівчат з криворізького театру.

На виставці тішаться, що дітлахів надихнула історія і вони дали нове життя образам перших оборонців нашої землі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як фонд Україна підтримує обдарованих дітей із регіонів.

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