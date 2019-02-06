Скандальний суд щодо ДТП на Сумській: Зайцевій можуть дати менше, ніж Дронову

П’ять годин суд не міг розпочати дебати, Геннадію Дронову стало зле, лікарі швидкої надали йому допомогу.

Та раптом його адвокат просить оголосити судді недовіру. Каже, той не був зацікавлений в об’єктивному розгляді справи, відмовлявся призначати альтернативні експертизи в інших містах щодо визначення швидкості Лексуса Зайцевої і її наркотичного сп’яніння.

Судді відвід так і не оголосили. Та замість того, щоб брати слово, прокурори просять знову допитати експертів. Кажуть, тільки зараз помітили, що у матеріалах справи є суттєва помилка. Вказано, що Дронов стартував на червоний, а насправді ж на жовто-червоний. І це рік ніхто не помічав.

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Дебати суд розпочав тільки о сьомій вечора. У залі напруга, потерпілих обурює, що Зайцева може отримати покарання менше за Дронова. Адже Зайцевій зараховано пом’якшення – це ті 50 тисяч, які мати водійки перераховувала на картки потерпілим, від яких відмовились більшість людей.

Прокурори оголошують сенсаційну промову – просять для обох 10 років ув’язнення. Пом’якшення Зайцевій термін не зменшує, хоча і залишається в обвинувальному акті.

Наступне засідання одинадцятого лютого. Тоді мають виступити обвинувачені та їх адвокати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі.

Опубліковано Лютий, 06 в 21:55



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