PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Назавжди в зимовому часі: переведення годинників можуть скасувати вже в березні

Українці більше не будуть переводити годинникові стрілки, якщо нардепи проголосують за законопроект про обчислення часу до 25 березня поточного року.

Переведення годинників на зимовий час

Заступник голови Парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа повідомила, що за задумом авторів законопроекту країна повинна залишитись в зимовому часі.

Читайте
Перехід на літній час 2021: коли переводити годинник

В положеннях законопроекту №4 201 зазначено, що після офіційного ухвалення закону він набуває чинності через три місяці після публікації в урядовій газеті Голос України. 

– Якщо Рада встигне проголосувати за законопроект до 25 березня 2021 року, то ми змінимо цю норму, і він набере чинності відразу ж, і ми вже не будемо 25 березня переводити годинник, – наголосила Підласа.

У випадку якщо ВР не встигне проголосувати, українцям доведеться ще двічі перевести годинники, востаннє – 25 жовтня.

Перехід на літній час

3 березня Верховна Рада ухвалила законопроект про обчислення часу в Україні, згідно з яким країна має жити за єдиним часом.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка