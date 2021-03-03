Українці більше не будуть переводити годинникові стрілки, якщо нардепи проголосують за законопроект про обчислення часу до 25 березня поточного року.

Заступник голови Парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа повідомила, що за задумом авторів законопроекту країна повинна залишитись в зимовому часі.

В положеннях законопроекту №4 201 зазначено, що після офіційного ухвалення закону він набуває чинності через три місяці після публікації в урядовій газеті Голос України.

– Якщо Рада встигне проголосувати за законопроект до 25 березня 2021 року, то ми змінимо цю норму, і він набере чинності відразу ж, і ми вже не будемо 25 березня переводити годинник, – наголосила Підласа.

У випадку якщо ВР не встигне проголосувати, українцям доведеться ще двічі перевести годинники, востаннє – 25 жовтня.

Перехід на літній час

3 березня Верховна Рада ухвалила законопроект про обчислення часу в Україні, згідно з яким країна має жити за єдиним часом.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.