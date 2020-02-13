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Скільки коштує ремонт у квартирі та як зекономити

Ремонт перестав бути синонімом банкрутства. В Україні останнім часом з’явилось чимало якісних і недорогих будматеріалів, у нас вже є якісні фарби і лаки, паркет і керамічна плитка, широкий вибір сантехніки. Тому тепер ремонт квартири середньої площі не перетворюється у здачу крові і грошей для багатьох українців.

Затіяти ремонт самому чи довірити марудну роботу дизайнерам. Нині все більше українців звертаються до фахівців, аби облаштувати власну оселю. Ті кажуть, їхні послуги не обійдуться утридорога, а навпаки, власник зможе зекономити. Бо все спланують на папері і не доведеться потім поспіхом міняти меблі чи будь-яку оздобу.

Щоправда, нині ремонт все одно вдарить по гаманцю. Стартує від 300 доларів за квадратний метр. Але можна зекономити, придбавши матеріали вітчизняного виробництва.

Факти ICTV раніше писали про те, де взяти гроші на ремонт квартири – 4 простих кроки.

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