Справедлива вартість електроенергії для населення: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до 30 вересня затвердити план встановлення справедливої вартості електроенергії.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Цим документом очільник держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 липня 2021 року щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Так, згідно з указом, уряд має проаналізувати структуру власників операторів розподілу й постачання електрики та встановити кінцевих бенефіціарів.

Також Кабмін має розробити законопроекти про заміну “зеленого” тарифу, про корпоратизацію Енергоатому, про передачу боргів облгазів тощо.

1 серпня на вимогу президента члени уряду під час засідання Кабміну знизили тариф на електроенергію для населення із 1,68 грн до 1,44 грн за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год на місяць.

Такий тариф діятиме орієнтовно з 1 жовтня до 30 квітня наступного року.

Для тих, хто споживає понад 250 кВт/год, ціна не зміниться – 1,68 грн за 1 кВт/год.

Хоч світло подешевшає, восени українців чекає підвищення тарифів на опалення й гарячу воду через здорожчання газу.

Крім того, 26 серпня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства, згідно з якими відключати комунальні послуги за борги в Україні тепер законно.

За даними Держстатистики, борги населення за комуналку на кінець червня 2021 року становили майже 71 млрд грн.

Фото: Офіс президента

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