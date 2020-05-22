Справу проти Гримчака завершили і передали до суду
Справу проти Юрія Гримчака завершили і передали до суду.
Колишнього заступника міністра з питань тимчасового окупованих територій затримали у серпні минулого року. Його підозрюють у вимаганні хабара в понад мільйон гривень.
За ці гроші Гримчак, за версією слідства, обіцяв допомогти у погодженні проектної документації. Діяв чиновник через свого помічника Овдієнка. НАБУ оприлюднило відео цих перемовин.
У бюро повідомили, що за законом поки що не можуть називати прізвище фігуранта. Але викладені дані збігаються із раніше оприлюдненими в рамках справи проти Юрія Гримчака.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Мінкультури відкидає причетність до справи Гримчака.
2020-05-22
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