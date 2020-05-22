Дело против Грымчака завершили и передали в суд
Дело против Юрия Грымчака завершили и передали в суд.
Бывшего заместителя министра по вопросам временного оккупированных территорий задержали в августе прошлого года. Его подозревают в вымогательстве взятки более миллиона гривен.
За эти деньги Грымчак, по версии следствия, обещал помочь в согласовании проектной документации. Действовал чиновник через своего помощника Овдиенко. НАБУ обнародовало видео этих переговоров.
В бюро сообщили, что по закону пока не могут назвать фамилию фигуранта. Но изложенные данные совпадают с ранее объявленными в рамках дела против Юрия Грымчака.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Минкультуры отвергает причастность к делу Грымчака.
2020-05-22
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