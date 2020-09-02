Пожежі у Харківській та Луганській областях: подробиці пожеж

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду з приводу лісових пожеж у Харківській і Луганській областях. А уряд відправив на місця міністрів, які повинні взяти під контроль процес гасіння пожеж.

Площа пожежі на Харківщині складає 400 га у Дворічанському районі та 10 га під Чугуєвом. На Луганщині горить 80 га, повідомили в Офісі президента.

На місця пожеж виїхали – віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков і міністри Арсен Аваков, Андрій Таран та Марина Лазебна. З місця подій міністри доповідатимуть президенту особисто. – Для подолання вогню в лісах нині працюють пожежники та рятувальники: до гасіння залучено понад 200 осіб особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 і вертоліт Мі-8, – заявив Зеленський.

Пожежа у Харківській області

У селі Гороб’ївка Дворічанського району згоріло 8 будинків зі 150. Рятувальники евакуювали частину жителів, чиї будинки підступають до Дворічанського лісництва.























Пожежі на Харківщині та Луганщині: горить 400 га лісу, знищено 8 будинків / 6 фотографий

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Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого вітер розігнав вогонь на ліс. Правоохоронці не виключають версії підпалу.

Пожежа під Чугуєвом

Поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області горить 10 га очерету та трави. Вогонь суне на село.

Пожежа у Луганській області

У пожежі у Луганській області горить суха трава та очерет на площі близько 80 га. З вогнем борються біля села Болотене Станично-Луганського району.

Ситуацію тут ускладнює сильний вітер. Вогонь рухається у сторону Болотенного, Валуйського та Станиці Луганської.

Джерело: ДСНС, Офіс президента

Фото і відео: ДСНС