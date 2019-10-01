Стан політв’язня Асєєва погіршується: до нього не пускають навіть Червоний Хрест

Сьогодні виповнюється 30 років журналісту Радіо Свобода Станіславу Асєєву, який жив в Донецьку та вже під час окупації писав про життя там.

Йде третій рік, як він у полоні. Його утримують бойовики і ніяк не згоджуються на звільнення. Він оголошував про голодування, втрачає здоров’я. Його звільнення вимагають в ООН, світові медіа Bloomberg, The Washington Post, Associated Press.

На пропагандистському каналі Росія 24 вийшла ціла програма, де журналіст зізнається, що начебто працював на українську розвідку. Найочевидніше, що це зізнання вибили, – переконані друзі. Бо тримають його в нелюдських умовах, і під тортурами людина готова сказати все.

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Вже давно жодної точної інформації про журналіста не чути, до нього не допускають навіть Червоний Хрест.

На його підтримку та підтримку інших журналістів Миколи Семени та Олега Галазюка пройшла прес-конференція. А загалом у тюрмах Донбасу утримують понад 200 політв’язнів.

До слова, Факти ICTV розповідали про історію політв’язня Вигівського.

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