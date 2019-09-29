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Усіх не пересаджаєте: у Москві тривають мітинги на підтримку політв’язнів

У Москві на проспекті Сахарова розпочався мітинг Відпускай на підтримку політв’язнів.

Усіх не пересаджаєте: у Москві тривають мітинги на підтримку політв’язнів

У Москві триває акція протесту із закликами проти політичних репресій і вимогами, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів.

Акція стала першим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів, що відбулися восьмого вересня.

Противники Володимира Путіна і його уряду  закликають звільнити ув’язнених за так званою московською справою.

Читайте: Протести у Москві: як ОМОН розганяв учасників акції та проводив затримання

Усіх не пересаджаєте: у Москві тривають мітинги на підтримку політв’язнів / 8 фотографий

Московська справа – низка кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях протесту 27 липня і 3 серпня на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми.

Затриманих звинувачують в участі в “масових заворушеннях”, деяких – у закликах до екстремізму.

До слова, через побиття протестувальників у Москві планують переглянути повернення РФ у ПАРЄ.

Фото: Meduza

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