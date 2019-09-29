У Москві на проспекті Сахарова розпочався мітинг Відпускай на підтримку політв’язнів.
У Москві триває акція протесту із закликами проти політичних репресій і вимогами, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів.
Акція стала першим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів, що відбулися восьмого вересня.
Противники Володимира Путіна і його уряду закликають звільнити ув’язнених за так званою московською справою.
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Московська справа – низка кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях протесту 27 липня і 3 серпня на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми.
Затриманих звинувачують в участі в “масових заворушеннях”, деяких – у закликах до екстремізму.
До слова, через побиття протестувальників у Москві планують переглянути повернення РФ у ПАРЄ.
Фото: Meduza