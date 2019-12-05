Стіна з Донбасом: Єрмак про план на випадок провалу нормандської зустрічі

Якщо нормандський формат провалиться, а Росія не припинить вогню і не обміняє полонених, Україні доведеться звести стіну з окупованим Донбасом. Така заява пролунала 5 грудня в Лондоні від помічника глави держави Андрія Єрмака.

Єрмак повідомив, що в Офісі президента придумали, як розпочати діалог з окупованим Донбасом без маріонеток Кремля. Для цього хочуть змінити склад переговорників у тристоронній контактній групі в Мінську.

Читайте: Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон

Замість нинішніх ватажків бойовиків, з якими Україна та ОБСЄ погоджують домовленості, у перемовини слід задіяти представників переселенців. Адже до війни у Донецькій та Луганській областях жили 6 млн людей, нині – всього 1,5 млн. Більшість жителів виїхали на підконтрольні Україні території.

І саме серед них Київ хоче обрати відомих людей з хорошою репутацією, до яких прислухаються. Наприклад, бізнесменів, спортсменів чи діячів культури.

Нагадаємо, за результатами зустрічі нормандської четвірки президент Володимир Зеленський буде готовий внести проект щодо продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.