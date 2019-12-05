За результатами зустрічі нормандської четвірки президент Володимир Зеленський буде готовий внести проект щодо продовження чинного закону про особливий статус Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський буде готовий внести законопроект щодо продовження терміну дії існуючого нині закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей за результатами зустрічі в нормандському форматі.

– Потім ми можемо внести зміни до закону в частині імплементації формули Штайнмаєра, – заявив помічник президента України Андрій Єрмак.

За його словами, Київ готовий виконати умову Мінських угод і ухвалити “конституційну реформу, в основі якої децентралізація”. При цьому помічник Володимира Зеленського виключив можливість федералізації України.

– Окремі райони з додатковими повноваженнями місцевих органів влади. Територіальна цілісність не обговорюється – це все територія України. Це межа між РФ і Україною, де є наші прикордонники і під контролем України, – пояснив Єрмак.

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Він також повідомив про плани провести місцеві вибори в ОРДЛО одночасно з усією територією України восени 2020 року.

– Вибори можуть пройти тільки за українськими законами і контроль над кордоном з РФ у день виборів повинен бути в України, – додав Єрмак.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Верховна Рада не планує ухвалювати новий закон про особливий статус Донбасу.