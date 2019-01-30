Стрічка Крути 1918: відважний бій, детектив і любовні історії

Крути 1918 – напередодні у столичному кінотеатрі Київ відбувся допрем’єрний показ стрічки про подвиг півтисячі українських юнаків – добровольців, які 101 рік тому боронили незалежність молодої УНР.

Сценарій до стрічки писали 10 років. Фільм розповідає не лише про відважний бій.

Сюжет також переплетений детективними та любовними історіями. Знімалися у картині – як відомі, так і зовсім молоді актори.

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У загальному прокаті кіно – 7 лютого.

До слова, вчора Україна вшановувала Героїв Крут.

Опубліковано Cічень, 30 в 11:10



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