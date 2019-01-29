Екскурсії та реконструкція подій: як в Україні вшановували пам’ять Героїв Крут

Сьогодні Україна вшановує Героїв Крут. Це півтисячі українських юнаків – добровольців, які 101 рік тому боронили незалежність молодої УНР.

Під Крутами, де, власне, і був звитяжний бій – справжнє паломництво. Черкащани привезли найбільший в області прапор.

Сьогодні тут зранку водять екскурсії. Аби унаочнити, яким був бій, що могли відчувати молоді хлопці, до Крут приїхали історики-реконструктори. Вони виготовили однострої, які вдягали тодішні вояки. Кажуть, процес зайняв десь рік. Тканину везли із Білорусі. Шили майстри по всій Україні. Зараз для них самих стало трохи більш зрозумілим, як воно було 101 рік тому.

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У Києві зранку квіти до пам’ятника загиблим біля Аскольдової могили поклали керівники держави. А опівдні – попри ожеледицю, до монумента героям Крут вирушили представники патріотичних сил у супроводі військових оркестрів під давню мелодію Маршу нової армії.

Вшановував пам’ять однолітків і загін ліцею імені Богуна. Майбутні захисники України знають про ті події і теж винесли для себе уроки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українці не знають, хто такі Герої Крут.

Опубліковано Cічень, 29 в 17:29



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