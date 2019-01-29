Битву під Крутами, яка відбулася 29 січня 1918 року, по праву можна назвати символом жертовності тих, хто боровся за незалежну Україну.

Майже 100 років тому російські більшовики спробували придушити спроби створити незалежну Україну та відправили військо з 4 тис. осіб в нашу країну. Аби зупинити наступ на Київ, проти озброєного війська пішло близько 600 добровольців, які складалися в основному зі студентів та кадетів.

В бій вступили поблизу залізничної станції Крути. Він тривав близько п’яти годин, після чого українським захисникам довелося відступити. Проте за собою вони підривали колії та мости.

Завдяки героїзму молодих українців вдалося затримати російське військо на чотири дні.

Таким чином українська делегація виграла час та встигла укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність.

Візуалізовану інформацію з цифрами та фактами битви під Крутами опублікували на сайті Українського кризового медіа-центру.

До слова, раніше з’явився трейлер українського історичного екшену Крути 1918.

Фото: uacrisis.org