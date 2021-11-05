Окупанти на Донбасі з міномета обстріляли КПВВ Золоте

Бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ Золоте, що в районі однойменного населеного пункту у Сєвєродонецькому районі Луганської області.
Окупанти застосовували міномети калібру 82 мм. Інцидент стався у середу, 3-го листопада, обстріл розпочався о 18.57 і тривав до 19.25.
Найманці РФ пошкодили фортифікаційні споруди прикриття КПВВ. У зв’язку з ігноруванням мирних домовленостей Українська сторона СЦКК звернулася до Місії ОБСЄ.
Українська сторона просить якнайшвидше відреагувати на дії окупантів, дати їм оцінку та забезпечити проведення моніторингових заходів у районі, де стався обстріл.
1 листопада на Донбасі загинув український військовий. Він отримав поранення зі стрілецької зброї під час обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Павлопіль.
У той день бойовики 11 разів порушили режим тиші, зокрема двічі використовували заборонену зброю. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь з використанням дозволеної зброї.
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Фото: Штаб ООС