Без рушниць і патронів десятки років: українські біатлоністи тренуються в жахливих умовах

Школа біатлону в Тернополі відроджується, вже незабаром заклад передадуть на баланс Міністерства спорту, а отже комплекс, де виховувались імениті сьогодні спортсмени, дасть олімпійську дорогу не одному десятку юних вихованців.

Олена Підгрушна, Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина – золоті зірки українського біатлону і вихованці тернопільської школи. Та умови тренування тут незмінні десятки років. Не вистачає роликів, ролерів, лиж, черевиків та тренажерів. Інвентар, приміщення, стрільбище та лижеролерна траса – застаріле усе.

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Базу нарешті передають у власність Міністерства спорту.

Вже домовилися про ремонт занедбаної споруди, де круглорічно живуть спортсмени. Це має стати початком нової хвилі злету біатлонного спорту, бо охочих боротися за золото тут достатньо, утім проблем і нині чимало.

У спортивній школі, де виростили золотих олімпійців з біатлону, нині понад півтори сотні вихованців, та база вражає бідністю.

Гроші на спорядження, гвинтівки, обойми та патрони виділяє Школа зимових видів спорту, але коштів критично мало. Один спортсмен щомісяця вистрілює тисячу патронів, закупили їх всього 20 тисяч.

Застаріле не лише стрільбище й інвентар. Умови, де цілий рік живуть спортсмени, також жахливі. Під час змагань база переповнена, учасники ночують навіть у підвалі.

Нагадаємо, IBU дискваліфікував російських біатлоністів Олександра Чернишова і Олександра Печенкіна за застосування допінгу. Обох спортсменів відсторонили від офіційних змагань на чотири роки.

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