Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Святвечір на передовій: як ЗСУ готуються та святкують Різдво

Не зважаючи на напружену ситуацію, на передовій бійці святкують Святвечір.

Військові розповідають, що Різдво хочуть провести в українських традиціях. Закупили кутю, зварять узвар.

Читайте: Повне перемир’я 1 січня: відомі нові точки розведення сил на Донбасі

Ну і звичайно, який же Святвечір без вертепу та колядок. На передову завітав справжній військовий оркестр.

Ексклюзивний репортаж з Широкиного Тетяни Уралової на YouTube Фактів ICTV.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вечерю починають з молитви: традиції та як готуються до Святвечора
Обід для самотніх літніх людей: святкування Різдва у Патріаршому соборі
Смачної вам куті! Гончарук привітав Україну з Різдвом
Зеленський привітав українців з прийдешнім Різдвом
5 рецептів куті на Різдво
З танцями та співами: у Львові встановили Різдвяного Дідуха
Як приготувати кутю – рецепт від Ольги Сумської
Листівки на Різдво 2020 – найкращі привітання

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка