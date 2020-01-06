Святвечір на передовій: як ЗСУ готуються та святкують Різдво

Не зважаючи на напружену ситуацію, на передовій бійці святкують Святвечір.

Військові розповідають, що Різдво хочуть провести в українських традиціях. Закупили кутю, зварять узвар.

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Ну і звичайно, який же Святвечір без вертепу та колядок. На передову завітав справжній військовий оркестр.

Ексклюзивний репортаж з Широкиного Тетяни Уралової на YouTube Фактів ICTV.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

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