Святвечір на передовій: як ЗСУ готуються та святкують Різдво
Не зважаючи на напружену ситуацію, на передовій бійці святкують Святвечір.
Військові розповідають, що Різдво хочуть провести в українських традиціях. Закупили кутю, зварять узвар.
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Ну і звичайно, який же Святвечір без вертепу та колядок. На передову завітав справжній військовий оркестр.
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До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.
2020-01-06
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