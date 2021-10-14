Головною перешкодою на шляху до встановлення миру на Донбасі є Росія, яка розпочала конфлікт і тепер несе повну відповідальність за його припинення.

Відповідну заяву зробили у посольстві США в Україні після візиту заступниці держсекретаря Штатів Вікторії Нуланд у Москву.

– Щодо мирних переговорів, цілком ясно: головна перешкода на шляху до миру – це Росія. Цей конфлікт Росія розпочала, і тепер несе повну відповідальність за його припинення. РФ повинна продемонструвати серйозну і конструктивну участь, виконуючи свої зобов’язання щодо безпеки згідно з Мінськими угодами, – зазначили у посольстві.

Крім того, у дипвідомстві вкотре закликали Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, вивести з України свою зброю та сили, якими вона керує, і повернути повний контроль над міжнародно визнаними кордонами.

Також у посольстві нагадали, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Днями в прес-службі президента Франції повідомили, що протягом найближчих тижнів може відбутися зустріч на рівні міністрів у нормандському форматі (між представниками України, Німеччини, Франції та Росії).

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що від Росії немає відповіді щодо зустрічі у нормандському форматі.

Джерело: Суспільне