Телевізори та ліфт для їжі: у Хмельницькому побудували надсучасний дитсадок

Новий дитячий садок у Хмельницькому працює ще не повний місяць. Його споруджували майже два роки. За більш ніж 50 млн грн. для діток там облаштували все щонайкраще – нові меблі, сучасну пральню, ігрові кімнати з телевізорами та дошками.

Ліфт, що доправляє їжу у групи – мрія кожного дитсадка. Такого ще не має жоден дошкільний заклад області.

Майданчики з м’яким покриттям, логопеди, інструктори з фізичної культури, а в майбутньому – інклюзивні групи. У новому садку, здається, є усе, аби допомогти в розвитку його вихованцям.

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А ось в селі Олешин, яке є центром об’єднаної громади, просторий садок – то лише мрія. У дошкільному закладі понад 70 дітей. Їм не вистачає кімнат. Дві групи орендують у сільській раді.

Але у громаді не здаються, кажуть: мають місце для будівництва садка, але не мають грошей на побудову сучасного закладу.

В області понад 700 закладів дошкільної освіти. Щонайменше половина потребує капітального ремонту або ж переведення дітей у пристосовані для садочків приміщення. Щоб усі заклади стали схожі на новостворений дитячий центр, садки треба будувати спільним коштом громади та фонду регіонального розвитку. Саме так зводили хмельницький садок – 15 млн грн. з державного бюджету, 39 – з міського.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві реконструювали дитячу залізницю.

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