Зникла половина документів! У Черкасах не можуть здати в експлуатацію дитячу спортшколу

Ремонт по-черкаськи. В обласному центрі вже майже рік не можуть здати в експлуатацію приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Під неї перебудували колишній кінотеатр, гучно відкрили, попіарились. А згодом з’ясувалося, що проектна документація загубилася.

Своєї будівлі дитячо-юнацька спортивна школа Спартак чекала багато років. До цього діти займалися в орендованому містом приміщенні. Рік тому капітально відремонтований будинок колишнього кінотеатру офіційно й урочисто відкрили і впустили туди дітей і тренерів.

Та заняття у сучасному приміщенні були недовгими – в експлуатацію будинок не здали ось вже одинадцять місяців. Заняття тут то скасовують, то рішенням міськвиконкому дозволяють.

Ця школа виховує майже чотири сотні дітлахів, тут майже три десятки працівників. Попри невизначеність з приміщенням люди справно ходять на роботу.

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Будівлю не можуть здати в експлуатацію, бо бракує документів. Із потрібних 40, загубилася ледь не половина. Немає проектно-кошторисної документації за 2014, 15 та 16 роки. Без них департамент архітектури не може погодити експлуатацію будівлі. Директор школи запевняє: документів не бачила, адже на баланс приміщення спортивній школі передали влітку 2017 року.

Капітальний ремонт гімнастичного комплексу почали 2016. На реконструкцію приміщення колишнього кінотеатру разом із обладнанням витратили 14,5 млн грн. 55% з державного та 45% – з міського бюджетів. За час ремонту змінилося кілька проектантів і підрядників.

Куди зник оригінал проектно-кошторисної документації, з’ясовують правоохоронці. Відкрито два кримінальні провадження.

До слова, тріщини та провалля: в Україні стартували масштабні перевірки будинків.

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