Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Зникла половина документів! У Черкасах не можуть здати в експлуатацію дитячу спортшколу

Ремонт по-черкаськи. В обласному центрі вже майже рік не можуть здати в експлуатацію приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Під неї перебудували колишній кінотеатр, гучно відкрили, попіарились. А згодом з’ясувалося, що проектна документація загубилася.

Своєї будівлі дитячо-юнацька спортивна школа Спартак чекала багато років. До цього діти займалися в орендованому містом приміщенні. Рік тому капітально відремонтований будинок колишнього кінотеатру офіційно й урочисто відкрили і впустили туди дітей і тренерів.

Та заняття у сучасному приміщенні були недовгими – в експлуатацію будинок не здали ось вже одинадцять місяців. Заняття тут то скасовують, то рішенням міськвиконкому дозволяють.

Ця школа виховує майже чотири сотні дітлахів, тут майже три десятки працівників. Попри невизначеність з приміщенням люди справно ходять на роботу.

Дивіться: Дах тече, туалет на вулиці: аварійна школа на Прикарпатті

Будівлю не можуть здати в експлуатацію, бо бракує документів. Із потрібних 40, загубилася ледь не половина. Немає проектно-кошторисної документації за 2014, 15 та 16 роки. Без них департамент архітектури не може погодити експлуатацію будівлі. Директор школи запевняє: документів не бачила, адже на баланс приміщення спортивній школі передали влітку 2017 року.

Капітальний ремонт гімнастичного комплексу почали 2016. На реконструкцію приміщення колишнього кінотеатру разом із обладнанням витратили 14,5 млн грн. 55% з державного та 45% – з міського бюджетів. За час ремонту змінилося кілька проектантів і підрядників.

Куди зник оригінал проектно-кошторисної документації, з’ясовують правоохоронці. Відкрито два кримінальні провадження.

До слова, тріщини та провалля: в Україні стартували масштабні перевірки будинків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Захищено: Як SOCAR донер-кебаби в інноваційний проект перетворив
Ланч-бокс для школяра: прості ідеї для корисного перекусу
Стіни сипляться, стеля протікає: які умови в інтернатах та куди йдуть гроші
Дворазовий олімпійський чемпіон завершив кар’єру у 30 років
Єдина іспанська призерка зимової Олімпіади знайдена мертвою у горах
Під час прямого ефіру велогонки Вуельта знайшли плантацію марихуани
Англійський клуб уклав спонсорську угоду зі стрип-клубом і розлютив фанатів
Двох китайських легкоатлеток звинуватили в тому, що вони чоловіки

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка