Температура води сягала 70 градусів. Коли завершать роботи поблизу Ocean Plaza

Хаос і транспортний колапс, ріки окропу і паніка. Ввечері 13 січня в столиці прорвало тепломережу. Все сталося біля торговельного центру Ocean Plaza. Гарячою водою залило перші поверхи ТРЦ, вулицю, підземний перехід.

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Усе розпочалося, коли ще й не минула година пік, на вулицях було багато людей, а на дорозі – автівок. Прорвало магістральну тепломережу, і гаряча вода затопила все навколо. Під землю ледь не пішла маршрутка. По медичну допомогу звернулися десятеро людей, семеро з опіками опинилися в лікарнях. Пошкодження обіцяють ліквідувати до ранку 15 січня. Детальніше у сюжеті Олега Корнієнка.

Нагадаємо, через аварію біля Оcean Plaza повністю обмежено рух деяким вулицями.

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