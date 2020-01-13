Комунальники цілодобово працюватимуть на місці аварії біля Оcean Plaza

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що комунальники з Київтеплоенерго проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження тепломережі біля ТРЦ Оcean Plaza.

Він запевнив, що мешканців Голосіївського району на цей час перепідключать на інші мережі теплопостачання.

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– Ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться, оскільки є можливість перепідключити абонентів на інші мережі теплопостачання, – сказав чиновник.

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.