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Температура воды достигала 70 градусов. Когда завершат работы вблизи Ocean Plaza

Хаос и транспортный коллапс, реки кипятка и паника. Вечером 13 января в столице прорвало теплосеть. Все произошло возле торгового центра Ocean Plaza. Горячей водой залило первые этажи ТРЦ, улицу, подземный переход.

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Все началось, когда еще и не прошел час пик, на улицах было много людей, а на дороге – автомобилей. Прорвало магистральную теплосеть, и горячая вода затопила все вокруг. Под землю чуть не ушла маршрутка. За медицинской помощью обратились десять человек, семеро с ожогами оказались в больницах. Повреждение обещают ликвидировать до утра 15 января. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, из-за аварии возле Оcean Plaza полностью ограничено движение по некоторым улицам.

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Из-за аварии возле Оcean Plaza полностью ограничено движение по некоторым улицам
Коммунальщики круглосуточно будут работать на месте аварии возле Оcean Plaza
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