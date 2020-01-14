Через проведення ремонтних робіт біля ТРЦ Оcean Plaza після прориву труби та провалу асфальтового покриття рух вулицею Антоновича повністю обмежено від вул. Загородньої до бул. Дружби Народів.

Патрульна поліція Києва закликала водіїв врахувати відповідну інформацію в разі вибору маршруту.

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Нагадаємо, 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро осіб.

У КМДА повідомили, що комунальники цілодобово працюватимуть біля Оcean Plaza. Мешканців Голосіївського району на час проведення ремонтних робіт пообіцяли перепідключити на інші мережі теплопостачання.

Джерело: Патрульна поліція Києва