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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Від погроз до діла: на Дніпропетровщині рейдери спалили майно фермерів

Платіть або спалимо село, – такі погрози надходили фермерам з села Заріччя на Дніпропетровщині від місцевих рейдерів. І від погроз перейшли до діла. Невідомі вщент спалили цілий магазин та підпалили дві вантажівки місцевих мешканців.

Невідомі кинули пляшку з займистою речовиною. До тла вигоріло все приміщення магазину разом з товаром. Вже добу як власники розгрібають згарище та підраховують збитки. Лише товару там було на мільйон гривень.

Вже другий рік поспіль трьох фермерів рейдери змушують виплачувати гроші, аби ті могли спокійно працювати на своїх землях. 300 грн. з кожного гектару – саме стільки вимагали рейдери. Торік фермери заплатили їм по 30 тис. грн. Цього ж року платити відмовилися. Ті вночі і влаштували показовий виступ.

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Фермери сумлінно сплачували податки і державі, і рейдерам, та спокійно обробляли землі і одразу не звернулися до правоохоронців тільки тому що боялися за свої врожаї. Та підпали стали останньою краплею і люди врешті-решт написали заяви.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини події та проводять експертизи. Налякані селяни ж роблять все, аби захистити себе та своє майно. Зокрема, закуповують камери відеоспостереження, які встановлять в своїх подвір’ях.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Рівному затримали держреєстраторів-рейдерів.

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