ТОП-100 блогерів України: як проходив відбір і хто переміг

Цього року Факти ICTV провели ювілейний рейтинг ТОП-100 блогерів України. П’ятий рік поспіль українці обирали кращих авторів, які впливають на суспільну думку країни. Блогери змагалися за перемогу в двох категоріях – Кращий блогер України і Народний вибір.

Сайт Fakty.com.ua визначає найкращих лідерів думок у соцмережах, рейтинг ТОП-100 блогерів уже став авторитетним, а перемога в ньому підтверджує статус матеріалів та авторів. Блогерство вже давно стало майданчиком для обміну думками, осмислення життя і зосередження уваги суспільства на важливих явищах.

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Саме Революція гідності надихнула на блогерство колишнього пілота Олеся Мигуна, який переміг у номінації народний блогер, тепер він більш відомий як Дід Олесь.

Обирали переможця відвідувачі сайту Fakty.com.ua та експертне журі. Цього року їхні думки щодо найкращого блогера збіглись, однакову кількість балів уперше набрали дві жінки – акторка, журналістка і телеведуча Яніна Соколова та колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

На жаль, обидві переможниці на церемонію з’явитись не змогли, щоправда, з Яніною поспілкувалися через Skype.

Я і моя команда раді бути переможцями. Дуже дякую за те, що ви з нами. Це для нас надзвичайно важливо і дає натхнення рухатися і воювати інформаційно далі, – заявила Яніна Соколова.

Перемога жінок у номінації найкращий блогер логічна – Україна серед лідерів держав, де в соцмережах переважають саме жінки, вони соціально активніші, частіше пишуть, обурюються і розв’язують актуальні проблеми.

Нагадаємо, керівник проекту VOXCheck Максим Скубенко розповів про ставлення до рейтингу ТОП-100 блогерів, про важливість та користь суджень лідерів думок та свій вибір.

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