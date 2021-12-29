В Україні за останні два роки майже не змінились традиції святкування Різдва: абсолютна більшість (67%) святкують його 7 січня.

Про це йдеться у дослідженні фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року.

Згідно із дослідженням, лише 3% опитаних українців святкують Різдво 25 грудня, ще 21% – двічі на рік.

Щодо прийдешнього 2022 року, то 43% зустрічають його із почуттям надії щодо майбутнього України, а 34% опитаних – із почуттям тривоги.

До того ж чим молодше покоління, тим більше оптимізму та надії відчувають його представники у порівнянні зі старшими віковими групами. І навпаки, старші покоління частіше за молодь відчувають безвихідь, розгубленість, песимізм, тривогу та страх, – йдеться у дослідженні.

Що стосується підсумків 2021 року, то за даними дослідження, більшість українців заявили, що були щасливими.

Джерело: дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва