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Тротуарна плитка з пластику: на Вінниччині ОТГ переробляє сміття на будматеріали

В Іллінецькій громаді на Вінниччині почали не просто сортувати, а і переробляти сміття. Три роки тому навчили місцевих жителів розподіляти сміття, а нині відкрили невеличкий завод, на якому з пластику виробляють тротуарну плитку.

Іллінецька ОТГ першою з громад взялась за виробництво тротуарної плитки із непотребу.

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Хоч пластику і мало в цеглині, але саме він розігріває пісок до 180 градусів. Пластик, як головний компонент обрали через непопулярність у переробників. Його практично не купують в Україні, але в лісосмугах сировини просто тонни.

Нині в ОТГ лише полігон для органіки. Старе звалище засадили деревами, а поряд зробили сортувальну лінію.

До розподілу відходів людей також привчили, зокрема, у Павлівці саме завдяки роздільним бакам очистили село.

Двічі на місяць зі смітників забирають пластикові пляшки та поліетилен, який і є основою плитки. В обмін громади отримають безкоштовний будматеріал.

Обладнання для плитки придбали спільними силами громади та екологічного фонду за 800 тис. грн. Незабаром надміцні плити почнуть стелити біля дитячих садків, шкіл та зон відпочинку на всій ОТГ.

Далі планують придбати дробильну машини для пластикових пляшок, на цьому можна буде і заробити. Кілограм подрібненої сировини переробники забирають по 40 грн.

Нагадаємо, в Україні відбувається масштабне будівництво біогазових установок, які працюють на відходах.

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