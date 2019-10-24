Нові дороги та чисті узбіччя: як виграли від об’єднання в ОТГ села на Волині

Креативні зупинки, вулична бібліотека, сучасний стадіон, відремонтовані та яскраві школи – усе це за три роки вдалося зробити одній з громад на Волині. Вони ризикнули та об’єднали 9 навколишніх сіл. Тепер усі разом за досить короткий термін змогли зробити те, чого десятки років ніхто тут не робив.

Чисті та заквітчані узбіччя – це перше, що привертає увагу при в’їзді у центр Княгининівської громади. Зупинки у вигляді розгорненої книги на опорах-олівцях. Деякі зроблені за технологією габіонів, є навіть зупинка у вигляді сільської кухні.

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У центрі уваги тут і безпека. Уздовж траси, яка пролягає селами, встановили камери. За три роки відремонтували 12 кілометрів місцевих доріг, встановили вуличне освітлення.

Школи об’єднали із садочками. Перекрили старі дахи, замінили вікна, приміщення утеплили. Навіть стіни навчальних закладів розфарбували у яскраві кольори. А рік тому громада за свої кошти звела сучасний шкільний стадіон.

Натхненна власними успіхами громада не припиняє креативити. В селі Сирники відкрили бібліотеку під відкритим небом, де замість книжкових полиць холодильники, а читальний зал – це стареньке ретро-авто.

Опікуються в громаді і чистим довкіллям, людей привчають сортувати сміття. Для цього в кожному населеному пункті встановили спеціальні баки, тепер на відходах навіть заробляють.

На території громади розбудовується завод із заморожування ягід, що експортує продукцію за кордон. Це робочі місця для місцевих і хороша можливість відкрити свій ягідний бізнес. В сільський раді діє програма підтримки, 25 тис. грн пропонують кожному, хто візьметься за вирощування ягід.

Нагадаємо, у всіх шести селах Галицинівської громади на Миколаївщині поновили освітлення вулиць, поремонтували дороги і тепер безкоштовно вивозять сміття.

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