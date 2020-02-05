Циклон Petra в Україні: ситуація в регіонах і коли очікувати посилення
Зима прийшла в Україну – з ночі вирує циклон Petra. Випав сніг, у деяких регіонах хурделиця, на дорогах ожеледиця.
До 30 см снігу нападало в Карпатах. В інших областях поки значно менше – втім на дорогах замети і побільшало аварій.
Але на повну Petra себе покаже вже завтра.
Синоптики прогнозують посилення снігу, мороз до -13 градусів, а на півдні України – снігову бурю. Там вже оголосили штормове попередження.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.
2020-02-05
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