Циклон Petra в Україні: ситуація в регіонах і коли очікувати посилення

Зима прийшла в Україну – з ночі вирує циклон Petra. Випав сніг, у деяких регіонах хурделиця, на дорогах ожеледиця.

До 30 см снігу нападало в Карпатах. В інших областях поки значно менше – втім на дорогах замети і побільшало аварій.

Але на повну Petra себе покаже вже завтра.

Синоптики прогнозують посилення снігу, мороз до -13 градусів, а на півдні України – снігову бурю. Там вже оголосили штормове попередження.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.