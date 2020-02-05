Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Циклон Petra в Україні: ситуація в регіонах і коли очікувати посилення

Зима прийшла в Україну – з ночі вирує циклон Petra. Випав сніг, у деяких регіонах хурделиця, на дорогах ожеледиця.

До 30 см снігу нападало в Карпатах. В інших областях поки значно менше – втім на дорогах замети і побільшало аварій.

Але на повну Petra себе покаже вже завтра.

Синоптики прогнозують посилення снігу, мороз до -13 градусів, а на півдні України – снігову бурю. Там вже оголосили штормове попередження.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України
В Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови через циклон Petra
Негода знеструмила 602 населені пункти в Україні
У Сумах маршрутка врізалася в електроопору – 10 постраждалих
Негода в Україні: без світла залишились близько 400 населених пунктів
В Іспанії через шторм Глорія загинув українець – ЗМІ
Острів відрізало від суші: через шторм в Азовському морі евакуюють людей
Численні ДТП та затори. Через мороз і дощ паралізовані шляхи Львівської області

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка