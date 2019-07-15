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Останній танець прем’єра: Тереза Мей станцювала під ABBA

У соціальних мережах набирає популярності відео з фестивалю Хенлі, на якому Тереза Мей танцювала під хіти Abba.

Останній танець прем’єра: Тереза Мей станцювала під ABBA

В останні дні на посаді прем’єр-міністра Британії Тереза Мей станцювала на фестивалі в Хенлі.

Разом зі своїм чоловіком вона відвідала музичний фестиваль, де станцювала під пісні Танцююча королева і Мамма Міа групи ABBA і навіть похвалилася цим у себе в Твіттері.

У соцмережах вже назвали все це “останнім танцем прем’єра”.

Читайте: Мей пішла з посади лідера Консервативної партії

Нагадаємо, Тереза Мей розплакалася після оголошення про відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії біля своєї резиденції на Даунінг-стріт.

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