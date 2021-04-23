Туризм у Чорнобильській зоні: як вплинула пандемія та кому не можна їхати

З місця найбільшої трагедії в історії людства Чорнобильська зона перетворюється на туристичний магніт. Особливої популярності туризм у зону відчуження набув після британсько-американського серіалу, що подивився чи не весь світ. Поодинокі туристи до Чорнобиля почали їздити наприкінці 90-х. У 2010 році туризм у зону офіційно дозволили. У 2019 сюди приїздило до півтори тисячі осіб за добу.

Ці місця пронизані болем, втратами, зламаними долями та трагедією, що залишила слід на багато поколінь. Українці й досі з острахом вимовляють чорнобильська зона. Але парадоксально – територія, де зупинилося життя, щороку приваблює тисячі людей.

У 2020 році очікували до 200 тис. туристів, але зону відвідали лише 36 тис. Гіди очікують, що цьогоріч туристів буде більше завдяки вакцинації.

Справжній туристичний бум у зоні був 2019 року після серіалу Чорнобиль. Тоді зону відвідали 124 тис. осіб.

— 80% – це були іноземні туристи, 20% – українці. З різних причин жителі України бояться відвідувати зону відчуження – Чорнобиль був пов’язаний завжди з чимось поганим, – каже Світлана Скляренко, яка супроводжує туристів у зону відчудження.

Місто-примара Прип’ять, безлюдним і не видається. Біля кожного об’єкта – туристичні групи. Возять людей майже 30 туркомпаній. І лише визначеними маршрутами – за 11 років офіційного туризму їх понад двадцять. Є тури на каяках по річці Прип’ять, велосипедні і на всюдиходах. Над зоною можна навіть політати на вертольоті.

Та відвідувати зону можна не усім. Протипоказано тим, у кого рак, вагітним і дітям до 18 років.

Заходити у будівлі теж заборонено. На стан будівель у Прип’яті туроператори нарікають останні декілька років – два десятки ключових споруд треба негайно консервувати, бо скоро не буде що показувати туристам.

Позаторік чорнобильський туризм приніс державі 3 млрд грн. Але на збереження Прип’яті чи інфраструктуру гроші так і не повернулися. Попри те, що два роки тому розвиток туризму у Чорнобиль закріпили на державному рівні

Напередодні річниці трагедії Укравтодор почав робити у зоні дороги. У планах розширити Дитятки. Але важливо не лише заробляти на туристах, а донести сучасному поколінню, чого коштувала світу чорнобильська трагедія.

Масштабна аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 26 квітня, в суботу, 1986 року. Факти ICTV пропонують інтерв’ю Галини Менжерес – заступниці голови Київського міськвиконкому в 1975-1991 роках. Вона розповіла, що в ті жахливі дні вітер дув у напрямку Києва, а люди вже відчували металевий присмак у роті та першіння в горлі.

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