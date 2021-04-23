Туризм в Чернобыльской зоне: как повлияла пандемия и кому нельзя ехать

Из места крупнейшей трагедии в истории человечества Чернобыльская зона превращается в туристический магнит. Особую популярность туризм в зону отчуждения приобрел после британско-американского сериала, который посмотрел чуть ли не весь мир. Одиночные туристы в Чернобыль начали ездить в конце 90-х. В 2010 году туризм в зону официально разрешили. В 2019 сюда приезжало до полутора тысяч человек в сутки.

Эти места пронизаны болью, потерями, сломанными судьбами и трагедией, которая оставила след на многие поколения. Украинцы до сих пор со страхом произносят чернобыльская зона. Но парадоксально — территория, где остановилась жизнь, ежегодно привлекает тысячи людей.

В 2020 году ожидали до 200 тыс. туристов, но зону посетили лишь 36 тыс. Гиды ожидают, что в этом году туристов будет больше благодаря вакцинации.

Настоящий туристический бум в зоне был в 2019 году после сериала Чернобыль. Тогда зону посетили 124 тыс. человек.

— 80% — это были иностранные туристы, 20% — украинцы. По разным причинам жители Украины боятся посещать зону отчуждения — Чернобыль был связан всегда с чем-то плохим, — говорит Светлана Скляренко, которая сопровождает туристов в зону отчуждения.

Город-призрак Припять, безлюдным и не выдается. Возле каждого объекта — туристические группы. Возят людей почти 30 туркомпаний. И только по определенным маршрутам — за 11 лет официального туризма их более двадцати. Есть туры на каяках по реке Припять, велосипедные и на вездеходах. Над зоной можно даже полетать на вертолете.

Но посещать зону можна не всем. Противопоказано тем, у кого рак, беременным и детям до 18 лет.

Заходить в здания тоже запрещено. На состояние зданий в Припяти туроператоры жалуются последние несколько лет — два десятка ключевых сооружений нужно немедленно консервировать, иначе скоро будет нечего показывать туристам.

В позапрошлом году чернобыльский туризм принес государству 3 млрд грн. Но на сохранение Припяти или инфраструктуру деньги так и не вернулись. Несмотря на то, что два года назад развитие туризма в Чернобыле закрепили на государственном уровне

Накануне годовщины трагедии Укравтодор начал делать в зоне дороги. В планах расширить Дитятки. Но важно не только зарабатывать на туристах, а донести современному поколению, чего стоила миру чернобыльская трагедия.

Масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля, в субботу, в 1986 году. Факты ICTV предлагают интервью Галины Менжерес — заместителя председателя Киевского горисполкома в 1975-1991 годах. Она рассказала, что в те ужасные дни ветер дул в направлении Киева, а люди уже чувствовали металлический привкус во рту и першение в горле.

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