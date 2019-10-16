Тут знімали кіно Параджанов і Довженко: чому помирає село Бучак на Черкащині

Кілька мешканців та вулиці, що перетворилися на хащі – таким закинутим і водночас, мальовничим місцем стало давнє село Бучак на Черкащині. Тут знімали кіно Параджанов та Довженко, тут постійно роблять важливі знахідки археологи, а держава лише зараз почала думати, як не дати селу померти.

Уся історія занепаду пов’язана іще із радянськими часами та будівництвом гідроелектростанцій, коли затоплювали або просто нівечили цілі села.

Ні школи, ні амбулаторії, ні навіть магазину, зате краєвиди – на мільйон. Якимось дивним чином вціліло старовинне село Бучак, яке ховає тисячоліття української історії.

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Археологи тут часті гості, бо з’ясували – на місці Бучака люди жили ще у 6 столітті до нашої ери. Знаходили пам’ятки, пов’язані зі скіфами та римлянами, щоправда, радянське будівництво завдало шаленої шкоди й роботі істориків. Та село виявилося живучим. Тим паче що сюди, хоч і потроху, але повертається молодь.

Раніше Факти ICTV писали, як живуть сучасні українські жінки у селах.

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