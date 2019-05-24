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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У 5-річної Єви рак нирки: дитині потрібна термінова допомога

Нашої спільної допомоги потребує 5-річна Єва Загладько. У тендітної дівчинки дуже агресивний рак нирки.

Їй спробували видалити орган з пухлиною, але під час операції пухлина луснула і ракові клітини поширилися.

Дівчинка вже пройшла 40 сеансів променевої терапії, 20 блоків хіміотерапії. Нині проходить лікування в ізраїльській клініці в Хадасі, виїхали терміново, бо це останній шанс, і зволікати не можна, адже під загрозою весь організм.

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Гроші потрібні терміново і величезні – за 2 тижні треба зібрати $20 тис., загальна сума – $200 тис. Родина просить допомогти хоча б найменшою сумою.

Реквізити картки мами:

5168 7573 7856 4902 Загладько Олена (ПриватБанк)

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що крихітка Кіра потребує нашої допомоги.

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