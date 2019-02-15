У Черкасах уроки фізвиховання проводять у коридорах і бібліотеці

Ні капремонту, ні спортзали. Одна з черкаських шкіл вже 5 років працює без спортивної зали. Учні займаються фізичною культурою у коридорах і в колишньому приміщенні бібліотеки. Його облаштували вчителі самотужки. Аби діти хоч тут могли побігати.

Ремонт тут триває з 2014 року. За цей час на об’єкті змінилося декілька підрядників. Позаминулого року в грудні школа провела тендер. З переможцем уклали угоду на капітальний ремонт спортзалу на понад на 2 млн. гривень. У травні 2018 підряднику перерахували півмільйона авансу. А незабаром дізналися, що його ліцензію анульовано. До робіт той так і не взявся.

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Керівництво школи не раз просило підрядника повернути гроші. Але безрезультатно. Департамент освіти разом з прокуратурою звернулися до суду. Він зобов’язав підрядника кошти віддати.

За фактом заволодіння бюджетними коштами у розмірі 500 тис. гривень правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Найближчим часом проводитимуть судово-економічну та будівельну експертизи. Новий тендер оголосять цього року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як першокласниця померла на уроці фізкультури.

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