У Чернівцях жителі триповерхівки можуть зустріти зиму без даху над головою

Майже рік без даху над головою у самому центрі Чернівців живуть люди. Покрівля житлового будинку згоріла, відтоді столітній велетень руйнується просто на очах. Городяни рятуються як можуть та з острахом чекають зими.

Дерев’яні балки, що тримали дах, не просто згоріли, а обвалилися та своєю вагою проломили стелю. Тепер конструкція триповерхової будівлі потрохи зміщується. Тріщини безперешкодно повзуть донизу.

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Пожежу гасили так, що позаливало не тільки стелю, у квартирах води було по кісточки. Люди досі відчиняють вікна, аби позбутися горілого запаху та бодай трохи просушити речі, меблі і стіни.

У будинку п’ять житлових квартир, частина людей з помешкань виїхала. Усі квартири приватизовані, тож лагодити дах мають мешканці, запевняють у міській раді. Але таки обіцяють розпочати ремонт, але за умови співфінансування.

Проектно-кошторисну документацію на заміну покрівлі мають доробити до кінця місяця. Чи встигнуть перекрити дах до снігу – невідомо. Орієнтовна вартість ремонтних робіт складе близько 900 тис. грн. Домовились, що 600 тис. грн дає місто, а решту мають сплатити люди.

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