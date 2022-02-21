У Дніпрі на проспекті Олександра Поля п’ятеро рятувальників знімали каблучку з пальця 21-річного чоловіка.

До працівників ДСНС житель Дніпра звернувся, бо не зміг впоратися із каблучкою самостійно.

Рятувальники, прибувши на виклик, з’ясували, що палець чоловіка набряк.

Щоб допомогти чоловікові, фахівці ДСНС розрізали каблучку за допомогою інструмента для різання металу.

Нагадаємо, що на початку лютого волинських рятувальників викликали до одного з багатоквартирних будинків на вулиці Винниченка в Луцьку, бо дворічний хлопчик випадково застряг у чавунній батареї.

Надзвичайникам вдалось звільнити малечу без застосування спецобладнання, інакше б дитину обпекла гаряча вода.

У Дніпрі п’ятеро рятувальників знімали каблучку з пальця чоловіка / 3 фотографии

Низка аналогічних випадків в Україні сталась і навесні 2021 року.

11 квітня до Київської міської клінічної лікарні №3 викликали рятувальників, бо медики не змогли зняти гайку, яку чоловік насунув на свій статевий орган.

Наступного дня в столиці жінка засунула пальці в блендер.

Того ж дня в Смілі Черкаської області рятувальникам довелось розрізати дитячу гойдалку, в якій застрягла 23-річна дівчина.

28 квітня в Павлограді Дніпропетровської області в гойдалці головою застрягла 10-річна дівчинка.