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У Китаї автобус провалився під землю – шість загиблих і 16 поранених

У Китаї автобус із десятками пасажирів провалився під землю. Загинули шестеро осіб, 16 поранені. Ще десять людей вважають зниклими безвісти.

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Трагедія сталася на зупинці громадського транспорту, поряд із лікарнею. Спочатку земля просіла під автобусом, потім він наполовину провалився під асфальт і стався вибух.

Нагадаємо, в Китаї 44 людини захворіли на невідому пневмонію.

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