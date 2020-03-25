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У Китаї люди повертаються до нормального життя, але бояться другої хвилі епідемії

Після більше двох місяців суворого карантину Китай потроху повертається до нормального життя. Люди виходять на роботу, можуть гуляти.

В провінції Хубей, звідки коронавірус поширився світом, офіційно зняли обмеження на пересування здорових мешканців. Виняток – місто Ухань, яке стало епіцентром хвороби. Там обмеження знімуть згодом.

Люди занепокоєні загрозою другої хвилі епідемії, однак настрій в країні помітно покращився. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Китаї одужали більшість заражених коронавірусом.

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