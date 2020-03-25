У Китаї люди повертаються до нормального життя, але бояться другої хвилі епідемії
Після більше двох місяців суворого карантину Китай потроху повертається до нормального життя. Люди виходять на роботу, можуть гуляти.
В провінції Хубей, звідки коронавірус поширився світом, офіційно зняли обмеження на пересування здорових мешканців. Виняток – місто Ухань, яке стало епіцентром хвороби. Там обмеження знімуть згодом.
Люди занепокоєні загрозою другої хвилі епідемії, однак настрій в країні помітно покращився. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Китаї одужали більшість заражених коронавірусом.
2020-03-25
Теги: Карантин, Китай, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.