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У Києві відкрилася виставки художника Олександра Клименка

Революційний напрямок у мистецтві та нові візуальні символи. У Музеї історії Києва відкрилася нова виставка Олександра Клименка. Це погляд митця на історію цивілізації та майбутній шлях розвитку людства. Надихнувшись ідеєю єднання світу – художник створив та пропонує глядачам власний авторський всесвіт.

Новий Ноосферний авангард – це назва не лише виставки художника Олександра Клименка, а й його авторський революційний напрямок у мистецтві.

Олександр Клименко наслідує творчість Казимира Малевича. За аналогією з його супремами Клименко винайшов власні візуальні символи – промені спектрами та радугами, які й демонструють ідею єдності людей.

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Окрема частина виставки – проект Бібліотека історії цивілізації. Де художник замислюється над створенням минулого з фактів та історій людей.

Олександр Клименко – не тільки художник. Він пише глибокі теоретичні тексти та маніфести.

Подивитись на роботи Олександра Клименка можна в Музеї історії Києва до 9 червня. А альбом-книгу нових творів та теоретичних концепцій митця обіцяють презентувати восени.

До слова, Amazon, Mercedes та Uber: конференція робототехніки у Монреалі.

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