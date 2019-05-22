Amazon, Mercedes та Uber: конференція робототехніки у Монреалі

Ласкаво просимо на Міжнародну конференцію робототехніки та автоматизації, що триває нині у канадському Монреалі.

Яких машин там тільки не побачиш – фантасти минулого точно б позаздрили. Роботи і сумку допоможуть піднести і вантаж підняти в аеропорту.

Один робот схожий на краба, цей робот допоможе нести покупки з магазину або багаж в аеропорту.

Хороша забавка для гостей виставки – робот Слендер омні – він уміє слідувати за людиною, чиє обличчя відображається на екрані.

Дивіться: Штучний інтелект у полях: як працює робот-трактор

Щоправда, практичне використання такого робота розробники поки не продумали до кінця. Втім на виставці чимало роботів цілком ужиткового призначення – і для промислового виробництва, і для розумного помешкання і для майбутніх подорожей.

Загалом, свої новинки на виставці представляють розробники з усього світу. Участь беруть і маленькі, невідомі поки широкому загалу фірми і такі гіганти, як Amazon, Mercedes, Samsung та Uber. Триватиме форум до п’ятниці.

До слова, вантажники у минулому: Boston Dynamics показала нового робота Handle.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.