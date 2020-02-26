У Києві відкрили 88-й магазин B2B Jewelry

На відкриття 88-го магазину компанії B2B Jewelry люди зібрались ще за годину. Дехто приїхав навіть з інших міст. Люди кажуть: не могли пропустити друге столичне відкриття.

– Ми не встигли на відкриття, нажаль, першого магазину в Києві. А ось це відкриття вирішили вже остаточно не пропустити. Свято дуже грандіозне. Дуже чудово, видно, що оформлено на високому рівні, – говорить відвідувачка Ірина.

У компанії B2B Jewelry кажуть, що до відкриття готувались ретельно.

– До цього дня готувалися плідно, довго, нелегко було знайти цікаве приміщення для магазину. Робота була зроблена колосальна, великим колективом. Люди старались, хочемо аби всім сподобалось, – зазначив керівник київського магазину B2B Jewelry Володимир Якімець.

Родзинкою цього дня став розіграш подарунків. Головний приз отримав Андрій Щока з Миколаївської області, що спеціально приїхав на відкриття. Тож запальні емоції стали окрасою цього дня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як магазини підготувалися до Дня закоханих.

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